A Lucoli in Abruzzo la prima zona rossa dopo il lockdown (Di venerdì 28 agosto 2020) Dall’11 agosto Lucoli, in Abruzzo, mille anime nella stagione fredda e tremila d’estate, ha avuto dodici contagi di coronavirus dopo centinaia di tamponi fatti su ordine del sindaco Valter Chiappini. E, soprattutto, dalla mezzanotte di oggi e per almeno cinque giorni (la Regione ne “consigliava” quindici), prima zona rossa d’Italia dopo il lockdown. Il Messaggero spiega che la decisione è stata assunta perché dei due focolai che si sono accesi nell’agosto che da sempre, qui, è sinonimo di ritorno a casa e di festa, uno, il più recente, non è ancora sotto controllo. Andiamo con ordine. L’11 agosto torna in paese un 40enne che vive in ... Leggi su nextquotidiano

