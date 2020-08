11 anni fa Noel Gallagher lasciava gli Oasis: “Non lavorerò con Liam un giorno di più” (Di venerdì 28 agosto 2020) Mentre Noel Gallagher lasciava gli Oasis, quel terribile 28 agosto 2009, c'era una folla in attesa. La band di Manchester stava per salire sul palco del festival Rock En Sein di Parigi ma nel backstage c'era il solito trambusto. Tra i fratelli Gallagher, sempre più belligeranti, volavano più saette del solito e non c'era verso di riportare la calma. La situazione degenerò quando volarono gli schiaffi. Noel era sfinito e furente, montò in macchina e se ne andò nonostante i ripetuti tentativi dei collaboratori di farlo tornare in sé. La storia degli Oasis finì quella sera, mentre 30mila persone erano arrivate alle luci dell'alba per assistere al concerto. "Gli Oasis non esistono più. Stasera ... Leggi su optimagazine

