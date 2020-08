Verona, Gunter è arrivato in ritiro: fiducia per il riscatto dal Genoa – FOTO (Di giovedì 27 agosto 2020) Koray Gunter è arrivato nel ritiro del Verona questa mattina, un segnale che fa pensare che sarà riscattato dal club scaligero Il difensore Koray Gunter è giunto questa mattina nel ritiro del Verona come annunciato dallo stesso club scaligero attraverso i propri profili social. Il Verona non ha ancora riscattato il giocatore dal Genoa ma il fatto che Gunter sia arrivato in ritiro fa pensare che l’operazione è molto vicina alla conclusione già nelle prossime ore. Si attende la fumata bianca. È arrivato anche Koray!#Günter ha raggiunto il ritiro di #ValGardena2020 ⛰ #HVFC ... Leggi su calcionews24

a99904573 : RT @DiMarzio: #Verona al lavoro per definire il riscatto di #Gunter e l’operazione #Magnani - Bxseez : RT @DiMarzio: #Verona al lavoro per definire il riscatto di #Gunter e l’operazione #Magnani - DiMarzio : #Verona al lavoro per definire il riscatto di #Gunter e l’operazione #Magnani - HellasLive : #HellasVerona, #Gunter è arrivato in ritiro -

Verona: incontri decisivi per Gunter e Magnani

Molto attivo il Verona in queste ore. Oltre a Pandur (portiere) in arrivo, la società veneta sta chiudendo per altre due operazioni. La prima riguarda Magnani, per cui già si era registrata una forte ...

