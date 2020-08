‘Uomini e Donne’, l’ex corteggiatore Luca Daffrè ha trovato l’amore. E a proposito di Angela Nasti… (Di giovedì 27 agosto 2020) Abbiamo conosciuto Luca Daffrè negli studi televisivi di Uomini e Donne, prima alla corte di Teresa Langella senza però aver suscitato un particolare interesse nella tronista e poi nelle vesti di corteggiatore di Angela Nasti, che invece lo ha richiamato in studio ma che gli ha preferito proprio sul finale Alessio Campoli. A distanza di tempo e dopo i vari flirt che gli sono stati attribuiti, il bel corteggiatore sembra aver trovato finalmente l’amore e il sorriso accanto alla modella Camilla Caimi e a darne notizia è stato proprio Luca attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram in cui appare proprio insieme alla fidanzata: Tra le tante domande e i tanti commenti che spiccano sotto alla foto condivisa da Luca c’è ... Leggi su isaechia

