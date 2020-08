Torino. Scattata l’allerta meteo: in azione Amiat e Smat (Di giovedì 27 agosto 2020) È allerta meteo a Torino. Lo comunica il Comune in una nota stampa. “La Protezione Civile della Città di Torino comunica che – a seguito del bollettino di allerta emesso oggi alle ore 13 dall’Arpa e relativo alle criticità nelle 36 ore successive per condizioni meteo di instabilità con temporali diffusi e localmente molto forti – ha dato corso, come da prassi, alle procedure di allertamento per fronteggiare eventuali criticità che potrebbero verificarsi sul territorio cittadino”. “Il personale di Amiat ha provveduto alla rimozione di terriccio e fogliame presenti lungo le strade e sulle caditoie stradali, mentre Smat ha effettuato, in via preventiva, la pulizia e il flussaggio (pulizia con un sistema aria-acqua) ... Leggi su laprimapagina

