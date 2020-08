Tiziano Ferro in lacrime: il video in cui rivede il suo Beau dopo l’operazione (Di giovedì 27 agosto 2020) dopo il dolore e giorni di apprensione, ora la gioia di poterlo riabbracciare. Sono lacrime di felicità quelle che scrosciano copiose sul viso di Tiziano Ferro, il cantante che ha finalmente potuto riabbracciare il suo Beau, il suo dobermann operato d’urgenza qualche giorno fa in una clinica veterinaria. Un intervento difficile e nonostante le speranze che Beau non ce la facesse fossero molte, la speranza di poterlo rivedere non si è mai spenta. Tiziano Ferro: le lacrime nel rivedere Beau Non sono stati giorni facili per Tiziano Ferro e il compagno, entrambi particolarmente provati dalla sofferenza per Beau, ... Leggi su thesocialpost

