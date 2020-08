Sulle rive del Ceresio la Polizia viaggia in Smart... elettrica (Di giovedì 27 agosto 2020) Svolta ecosostenibile per le pattuglie della Polizia Ceresio Sud che ha comunicato oggi un nuovo acquisto, anzi tre Leggi su media.tio.ch

_MiBACT : #ViaggioInItalia per una #EstateItaliana continua tra profumi e colori del Mediterraneo, aromi, essenze, spezie che… - cristinaleo67 : RT @repubblica: Rave party con 1.500 ragazzi sulle rive dell'Adda, polemica sul mancato sgombero: 'Rischio contagi' - montagnadelsap1 : Un illustre PES è il programma Bolsa Foresta, partito nel 2007 in Brasile (fermatosi qualche anno fa ma non ricordo… - EnzoBollani : Villa d'Este, Cernobbio. Meta obbligata per i Loverdriver. Raccontateci le vostre esperienze, sulle rive del Lago… - OkroguLes : RT @lucablanco73: ??VA PeNsieRo suLLe ALi DoRATe VA Ti PoSA sUi CLiVi oVe OLezZANo TiePiDi MoLLi L'AuRe DoLCi DeL suOLo NATAL DeL GioRDANo L… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle rive Settembre in musica, concerti nel chiostro e sulle rive dell’Adda IL GIORNO Sulle rive del Ceresio la Polizia viaggia in Smart... elettrica

PARADISO - Tre Smart EQ coupé e a propulsione elettrica nuove fiammanti per la Polizia Ceresio Sud che ha comunicato proprio oggi la novità nel suo parco macchine. Una scelta fatta «con un animo green ...

Rovera riaccende i motori nel Tricolore GT a Imola con la Ferrari 488

Il campionato italiano riparte con il secondo round Endurance che il campione varesino affronta a Imola nel weekend del 30 agosto con il team AF Corse: “Sarà la mia prima qui con la ‘rossa’, è un circ ...

PARADISO - Tre Smart EQ coupé e a propulsione elettrica nuove fiammanti per la Polizia Ceresio Sud che ha comunicato proprio oggi la novità nel suo parco macchine. Una scelta fatta «con un animo green ...Il campionato italiano riparte con il secondo round Endurance che il campione varesino affronta a Imola nel weekend del 30 agosto con il team AF Corse: “Sarà la mia prima qui con la ‘rossa’, è un circ ...