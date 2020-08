Sapone liquido si riversa sulla carreggiata: disagi in autostrada (Di giovedì 27 agosto 2020) E’ stato riaperto al traffico questa mattina alle 7, sulla autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, l’allacciamento con la A10 Genova-Savona in direzione Genova chiuso ieri dopo che, a seguito di un incidente che ha visto coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante, si era riversato sull’asfalto Sapone liquido concentrato. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico è regolare.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

LiguriaOggi : Autostrade - Tir perde sapone liquido, riaperto il tratto della A26 - primocanale : Tir perde sapone liquido sulla A26, chiuso allacciamento con A10 - BabboleoNews : Riaperto questa mattina sull'#A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, l'allacciamento con la #A10 Genova-Savona, in dire…