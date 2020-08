Referendum, interviene Di Maio: “Siamo in accordo con il PD” (Di giovedì 27 agosto 2020) Sul Referendum riguardante il taglio dei parlamentari interviene anche Luigi Di Maio: parole “d’amore” per il PD di Zingaretti. Continuano a susseguirsi gli interventi politici in vista del Referendum di settembre. Il 20 e il 21 del prossimo mese gli elettori italiani verranno chiamati a scegliere su un “cavallo di battaglia” della politica del Movimento 5 Stelle: il taglio dei parlamentari. Nella giornata di ieri era intervenuto il segretario del PD, Nicola Zingaretti. Quest’ultimo si è detto convinto dell’accordo stipulato con gli “amici” di Governo. Un accordo arrivato con qualche modifica e che ha reso tutti molto più contenti. Dopo appena 24 ore interviene anche Luigi Di ... Leggi su bloglive

sumaistu47 : Sarebbe bastato un SI' al Referendum VERO. E oggi saremmo stati i più ricchi d'Europa e senza pandemia. Renzi è uno… - abianchibg : Ho votato no al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 perché non si interviene sul complesso assetto dello… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum interviene A cosa serve davvero il referendum sul taglio dei parlamentari? Wired Italia Referendum 2020, cosa cambia con il taglio dei parlamentari

1È vero che la riforma del taglio dei parlamentari senza una modifica della legge elettorale esistente rischia di non garantire una adeguata rappresentanza dei cittadini? «Certo. I problemi costituzio ...

I parlamentari italiani sono troppi? No! Lo dice uno studio riservato del Senato

Uno degli argomenti più abusati e, insieme, più demagogici usati dal fronte del Sì al taglio del referendum sul numero dei parlamentari è che i deputati e senatori italiani sono ‘troppi’ rispetto al n ...

1È vero che la riforma del taglio dei parlamentari senza una modifica della legge elettorale esistente rischia di non garantire una adeguata rappresentanza dei cittadini? «Certo. I problemi costituzio ...Uno degli argomenti più abusati e, insieme, più demagogici usati dal fronte del Sì al taglio del referendum sul numero dei parlamentari è che i deputati e senatori italiani sono ‘troppi’ rispetto al n ...