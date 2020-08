Mozzate: incendia l’ex ristorante e aggredisce i carabinieri, arrestato (Di giovedì 27 agosto 2020) I carabinieri di Mozzate hanno arrestato questa notte un 37enne di origine marocchina per incendio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri intervenuti per l’incendio e il violento litigio scoppiato all’interno del complesso immobiliare dell’ex albergo e ristorante “Villa Rosa”, situata all’interno del parco “Guffanti” a Mozzate … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Mozzate: incendia l’ex ristorante e aggredisce i carabinieri, arrestato proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Poco prima della mezzanotte i militari della Stazione carabinieri di Mozzate hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino marocchino di 37 anni , residente in paese, responsabile dei reati di i ...