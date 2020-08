Martina Colombari: lo scatto in bikini in riva al mare è da urlo (Di giovedì 27 agosto 2020) Abbiamo visto il bikini pazzesco di Vladimir Luxuria, poi il due pezzi di Emanuela Folliero passando per gli scatti da diva ventenne di Barbara d’Urso. Ora è tempo però di rifarsi gli occhi con un altro corpo statuario che sembra non essere toccato dal tempo, quello di Martina Colombari. Martina Colombari: la foto in bikini è da urlo Classe 1975, il corpo di Martina Colombari si è fermato al tempo in cui sulla testa pesava ancora la coroncina di Miss Italia 1991. Mancano quasi le parole per descrivere il corpo sensazionale che l’attrice ha voluto mostrare ai tanti follower su Instagram che ne sono rimasti del tutto ammaliati. Un fisico statuario il suo, fasciato da un bellissimo costume ... Leggi su thesocialpost

In questa estate mai così italiana, tantissimi i volti noti che sono passati per i nostri lidi. Con qualche puntata mistica in Appennino ...

Martina Colombari divina in costume leopardato. “Senza fine, con tutti i sogni nell’anima!”, scrive in didascalia per accompagnare una sequenza di foto da urlo. La bella modella si fa immortalare in r ...

