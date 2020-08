Lione, Aulas: “Nessun contatto con la Juventus per Aouar” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Nessun contatto con la Juve per Aouar“. Lo ha dichiarato ai microfoni di tuttomercatoweb il presidente del Lione Jean-Michel Aulas a proposito delle voci legate ad un accordo vicinissimo tra la Juventus e il club francese per il cartellino di Houssem Aouar, gioiello del club francese che si è messo in luce nell’ultima edizione della Champions League. Per Aouar l’interesse non manca, ma per il momento non si è arrivati a nessun accordo concreto. Leggi su sportface

TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Lione, Aulas smentisce l'addio di Aouar: 'Nessun contatto con la Juve' - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? | ???? #Juventus-#Aouar ??Il presidente del #Lione #Aulas smentisce le voci ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato http… - BombeDiVlad : ?? | ???? #Juventus-#Aouar ??Il presidente del #Lione #Aulas smentisce le voci ???? #LBDV #LeBombeDiVlad… - Luca10adp : RT @TuttoMercatoWeb: ESCLUSIVA TMW - Lione, Aulas smentisce l'addio di Aouar: 'Nessun contatto con la Juve' - forchi_giuseppe : RT @TuttoMercatoWeb: ESCLUSIVA TMW - Lione, Aulas smentisce l'addio di Aouar: 'Nessun contatto con la Juve' -

Ultime Notizie dalla rete : Lione Aulas Lione, Aulas: "Nessun contatto con la Juventus per Aouar" Sportface.it Aouar chiama la Juve, rifiutati PSG e City: “Vuole giocare con Ronaldo”

Houssem Aouar ha le idee chiare: il suo futuro deve essere a tinte bianconere e lo ha anche comunicato al Lione, come riferisce Le10Sport. Il 22enne centrocampista francese ha scelto la Juve e secondo ...

Calciomercato Juventus: Aouar possibile grazie al Lione

Tra Juventus e Lione, si sa, ci sono sempre stati ottimi rapporti. L’ottavo di finale di Champions League che ha visto i bianconeri eliminati proprio per mano dei transalpini non avrebbe minimamente i ...

Houssem Aouar ha le idee chiare: il suo futuro deve essere a tinte bianconere e lo ha anche comunicato al Lione, come riferisce Le10Sport. Il 22enne centrocampista francese ha scelto la Juve e secondo ...Tra Juventus e Lione, si sa, ci sono sempre stati ottimi rapporti. L’ottavo di finale di Champions League che ha visto i bianconeri eliminati proprio per mano dei transalpini non avrebbe minimamente i ...