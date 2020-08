Hitman 3: annunciata la data di uscita e upgrade gratuito per Xbox Series X e PS5 (Di giovedì 27 agosto 2020) IO Interactive ha annunciato la data di uscita per Hitman 3, che arriverà il 21 gennaio e concluderà così la trilogia della serie. Hitman 3 sarà un'esclusiva a tempo di Epic Games Store su PC e sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.Finora, lo studio ha confermato che i luoghi di Hitman 3 includono le guglie dorate di Dubai e, cosa molto eccitante, una casa padronale inglese con un misterioso omicidio da risolvere. "L'autopubblicazione di Hitman 3 è un grande passo per IO Interactive nel raggiungimento dei nostri obiettivi altamente ambiziosi come studio indipendente", ha affermato il CEO di Io Hakan Abrak quando ha annunciato l'accordo di esclusiva la scorsa settimana. "Inoltre, questa partnership con Epic ci ha dato la ... Leggi su eurogamer

GamingTalker : Hitman 3, annunciata la data di uscita, arriverà in due edizioni, bonus pre-ordine e upgrade next-gen… -