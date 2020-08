eFootball PES 2021: KONAMI e AS ROMA annunciano una Partnership esclusiva (Di giovedì 27 agosto 2020) KONAMI Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi l’inizio di una Partnership esclusiva e a lungo termine con l’AS ROMA, società calcistica italiana militante nel massimo campionato nazionale. Il nome, lo stemma e i kit ufficiali dell’AS ROMA saranno esclusiva assoluta della serie eFootball PES, facendo di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) – disponibile dal 15 settembre – l’unico videogioco di calcio per console a includere il club giallorosso. Anche lo Stadio Olimpico, casa del club giallorosso, sarà incluso in PES 2021, fedelmente ricreato dai talentuosi designer di KONAMI. L’autenticità è ... Leggi su gamerbrain

