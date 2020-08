Diasorin debole su profit taking (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Si muove in forte ribasso il titolo Diasorin a Piazza Affari. Le azioni con un calo di oltre 5 punti percentuali si collocano in coda al principale paniere FTSE MIB. Gli investitori hanno deciso di prendere profitto dal rally della vigilia quando il titolo ha chiuso con un rialzo del 2% circa, toccando i massimi da inizio agosto. A fare da assist contribuisce la tendenza all’incremento dei contagi da Covid-19 registrato nelle ultime settimane, che ha riportato in auge l’importanza di test e tamponi, settore in cui opera Diasorin. (Foto: © Anawat Sudchanham/123RF) Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Diasorin debole DiaSorin debole in avvio dopo la buona performance di ieri in scia all'incremento dei contagi Trend-online.com Il comparto sanitario italiano si muove in territorio negativo (-1,83%), in forte calo DiaSorin

(Teleborsa) - Scivola l'indice delle aziende sanitarie, dopo l'andamento in frazionale ribasso del comparto sanitario dell'Area Euro. Il FTSE Italia Health Care marcia a quota 253.054,3 con un peggior ...

DiaSorin debole in avvio dopo la buona performance di ieri in scia all'incremento dei contagi

(Teleborsa) - Scivola l'indice delle aziende sanitarie, dopo l'andamento in frazionale ribasso del comparto sanitario dell'Area Euro. Il FTSE Italia Health Care marcia a quota 253.054,3 con un peggior ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...