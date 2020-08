Casa Artusi su Rai 1 con i 'cappelletti all'uso di Romagna' (Di giovedì 27 agosto 2020) La tradizione gastronomica del grande Pellegrino e Casa Artusi sbarcano su Rai 1. L'appuntamento è per venerdì, a partire dalle 10, nella trasmissione 'C'è tempo per…', condotta da Anna Falchi ... Leggi su forlitoday

jabberwocky3380 : @S0n_0f_A_beach_ ???? ho letto troppi libri di fantascienza e pochi di cucina. Meno Isaac Asimov più Artusi se voglia… - turismoER : RT @CasaArtusi: Appuntamento a @CerviaGustaLibro sabato 22 AGOSTO 2020 ore 21,30 @KettyMagni Magni 'Artusi. Il bello e il buono' e @LailaTe… - CasaArtusi : Appuntamento a @CerviaGustaLibro sabato 22 AGOSTO 2020 ore 21,30 @KettyMagni Magni 'Artusi. Il bello e il buono' e… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Artusi

ForlìToday

di Oscar BandiniParte domani alla Poderi dal Nespoli 1929, in Val Bidente, la quarta edizione di ‘Mosto (il succo delle storie)’, festival di narrazione ideato da Marco Martini della Mondodelvino Grou ...Il celebre gastronomo Pellegrino Artusi raccontò la disavventura che ebbe a Livorno nel 1855 dopo aver soggiornato in una locanda Con Il Tirreno di oggi avete ricevuto in edicola l’immagine amarcord ...