Briatore ricoverato, il “San Raffaele” ha violato il protocollo Covid? (Di giovedì 27 agosto 2020) Briatore ricoverato. Il vulcanico imprenditore proprietario del “Billionaire” è arrivato all’ospedale “San Raffaele” di Milano domenica e dopo l’esecuzione del tampone è stato ricoverato nel reparto a pagamento, che lui ha trasformato in una specie di ufficio personale. Ma è normale che ancor prima che si sapesse dell’esito del tampone Briatore sia stato ricoverato in reparto non-Covid? Se lo chiedono in molti oggi: ad approfondire la questione anche il quotidiano Il Messaggero con un articolo a firma di Claudia Guasco, subito rilanciato anche da Dagospia. La prostatite, il selfie dal letto cancellato da Instagram e l’interrogazione in consiglio regionale. Per finire con la smentita arrivata dal “San ... Leggi su urbanpost

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - Adnkronos : #Briatore, #Santanche: 'Ricoverato per prostatite' - Corriere : Santanchè: «Covid? Flavio ricoverato per una prostatite» - RobertoSalvi989 : RT @LaVeritaWeb: Briatore è stato ricoverato per un'altra patologia. È risultato positivo e asintomatico come migliaia di italiani. Ma un a… - Marinotoma : RT @LaVeritaWeb: Briatore è stato ricoverato per un'altra patologia. È risultato positivo e asintomatico come migliaia di italiani. Ma un a… -