Briatore e “la partita maledetta”, la moglie di Bonolis Sonia Bruganelli: “Maledetta ignoranza” (Di giovedì 27 agosto 2020) Briatore e “la partita maledetta”, ira della moglie di Bonolis Sonia Bruganelli Da quando si è scoperto che Flavio Briatore è positivo al Coronavirus, si è cercato in tutti i modi di ricostruire gli ultimi contatti avuti dal noto imprenditore durante la sua vacanza in Sardegna: tra questi c’è sicuramente Paolo Bonolis, ritratto in una foto pubblicata su Instagram mentre si appresta a giocare una partita di calcetto con il proprietario del Billionaire e altri vip, tra cui Sinisa Mihajlovic e Gabriele Parpiglia. Molti utenti, sui social, hanno ipotizzato che in quell’occasione Briatore potesse aver contagiato i suoi compagni di calcetto. Mihajlovic, pochi ... Leggi su tpi

