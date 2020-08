Bif&st Bari, Bonito racconta 'Figli': un omaggio a Mattia Torre (Di giovedì 27 agosto 2020) Bari - 'L'ho inteso non solo come un film sulla genitorialità ma su cosa significa essere Figli. Certo il tema della genitorialità resta un tema centrale, la difficoltà di essere genitori e di restare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia ANSA

BARI - «L'ho inteso non solo come un film sulla genitorialità ma su cosa significa essere figli. Certo il tema della genitorialità resta un tema centrale, la difficoltà di essere genitori e di restare ...L'ho inteso non solo come un film sulla genitorialità ma su cosa significa essere figli. Certo il tema della genitorialità resta un tema centrale, la difficoltà di essere genitori e di restare coppia.