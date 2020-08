Avellino, tragico schianto in bici: in coma bambino di 9 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Avellino, bambino di 9 anni in coma ricoverato in prognosi riservata, dopo essersi schiantato contro un muro in bicicletta: trasferito all’ospedale di Napoli tragico incidente ad Avellino, dove un bambino di 9 anni è entrato in coma a seguito di un terribile schianto in bici. Il bimbo avrebbe perso il controllo della ruota posteriore, andando a sbattere rovinosamente contro un muro. Soccorso immediatamente, i sanitari lo hanno trasportato all’ospedale di Avellino e successivamente, con l’aggravarsi delle sue condizioni, all’ospedale di Napoli. Le sue condizioni restano gravi. Il piccolo – in coma in prognosi ... Leggi su bloglive

La famiglia dell’operaio morto «Tavella è stato improvvido»

L’avvocato Forcione parla a nome di Debora, compagna del defunto Visintin «Tentativo di scagionare Isontina Ambiente ma le indagini sono ancora in corso» Francesco Fain «Le dichiarazioni rilasciate da ...

