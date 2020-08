Addio a Altered Carbon, cancellata la serie cyber punk (Di giovedì 27 agosto 2020) Nella maggior parte dei casi, le serie tv recenti, in questo ipertrofico mercato produttivo, arrivano se va bene alla terza stagione prima di terminare il proprio percorso. Non sarà il caso di Altered Carbon, la serie fantascientifica creata da Laeta Kalogridis a partire dall’omonimo romanzo del 2002 firmato da Richard K Morgan. La serie dai toni cyber punk era ambientata in un futuro in cui la mortalità è stata vinta trasferendo la coscienza umana in diversi corpi replicati geneticamente e chiamati involucri: grazie a questo espediente la produzione poteva avere un andamento antologico, con la prima stagione incentrata sul mercenario Takeshi Kovacs a cui viene dato il corpo dell’attore Joel Kinnaman, e la seconda ambientata 30 anni ... Leggi su wired

Periodo nero per alcune serie Netflix, proprio in questi giorni ci sono state alcune cancellazioni di rilievo. Dopo aver tagliato le stagioni 2 di The Society e I am Not Okay With This, è notizia rece ...

