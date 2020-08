Vecchie reti e vecchi materassi: ecco come riciclarli in modo utile e creativo! (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ arrivato il momento di sostituire la rete del vostro letto o il vostro materasso, ma non avete idea di come smaltirlo? ecco qualche idea, che vi permetterà di riciclare questi due elementi d’arredo, per realizzare qualcosa di utile e davvero originale. come riciclare le reti Le reti del vostro letto possono essere trasformate in una comoda bacheca da posizionare all’ingresso della vostra abitazione. In questo modo potrete appendere con delle mollette di legno, i bigliettini da visita e tutti i foglietti che si accumulano in giro per la casa. Se aggiungete degli appendiabiti o dei cestini, potrete riporvi anche i cavi o delle piantine. Fonte immagine Un’altra idea interessante, prevede di appendere al soffitto la rete e di ... Leggi su pianetadonne.blog

