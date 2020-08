UFFICIALE - Genoa, esonerato Nicola: il comunicato del club (Di mercoledì 26 agosto 2020) Con una nota pubblicato sul proprio sito UFFICIALE il Genoa ha comunicato che Davide Nicola non sarà l'allenatore del Grifone il prossimo anno: "Il Genoa Cfc comunica che Davide Nicola non è più l’allenat ... Leggi su tuttonapoli

SkySport : Genoa, ufficiale l'esonero di Nicola: al suo posto pronto Maran - TorinoFC_1906 : Iago Falque torna al Toro. Primo allenamento, oggi pomeriggio, per il fantasista spagnolo di rientro dal prestito a… - AlfredoPedulla : #Younes, richiesta ufficiale del #Genoa - internewsit : UFFICIALE - Genoa, Maran è il nuovo allenatore: i dettagli dell'accordo - - pianetagenoa : UFFICIALE: Maran è il nuovo allenatore del Genoa - -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Genoa

Con una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale il Genoa ha comunicato che Davide Nicola non sarà l'allenatore del Grifone il prossimo anno: "Il Genoa Cfc comunica che Davide Nicola non è più l’all ...Cambia ancora la guida tecnica del Genoa. Attraverso un comunicato ufficiale, il club rossoblu ha annunciato che “Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff va ...