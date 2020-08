Transparent Tribe e il nuovo spyware per Android distribuito sfruttando app conosciute (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Milano, 26 agosto 2020) - Milano, 26 agosto 2020 - I ricercatori di Kaspersky hanno presentato le loro scoperte su una nuova applicazione spyware per Android distribuita da Transparent Tribe, un prolifico gruppo APT, in India sotto forma di contenuti per adulti e applicazioni legittime sul COVID-19. Il gruppo mirava a estendere la portata delle proprie operazioni e ad infettare i dispositivi mobili. Questi e altri risultati sono stati resi noti durante la seconda fase di un'indagine su questo threat actor. La pandemia è stata e ed è tuttora un argomento molto utilizzato dai threat actor che sfruttano tecniche di social engineering. Anche Transparent Tribe, un threat actor che Kaspersky ha monitorato per oltre quattro anni ha sfruttato questo argomento nelle proprie ... Leggi su liberoquotidiano

