Traffico Roma del 26-08-2020 ore 11:30 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale rallentamenti sono sulla carreggiata interna del raccordo nella zona sud di un anello tra le uscite tuscolane da Appia direzione Pontina al Pigneto sulla Prenestina fino al 11 settembre possibili difficoltà di circolazione tra via dal piano e via Muzio Attendolo in direzione raccordo per lavori di rinnovo del manto stradale rinnovo del manto stradale anche in via di Acqua Acetosa Ostiense il cantiere attivo dalle 9 alle 16:30 tra via Campus Via Laurentina con carreggiata ridotta è senso unico alternato la conclusione dei lavori prevista per il prossimo 18 settembre e Ricordiamo anche oggi lavori di potatura la Garbatella su via Cristoforo Colombo carreggiata ridotta tra Viale Marco Polo e via Capitan Bavastro verso l’Eur ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 26-08-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Tutti in sella, a Spoleto arrivano i Bike Days

Roma, 26 ago. - (Adnkronos) - Due ruote protagoniste a Spoleto, dal 4 al 6 settembre, con i Bike Days. Per tutti e tre i giorni, La SpoletoNorcia in Mtb invita tutti gli appassionati a conoscere i sen ...

'Ndrangheta e narcotraffico colombiano, Salvatore Mancuso sarà estradato in Italia

Salvatore Mancuso, ex 'numero due' delle Autodifese unite della Colombia (Auc, paramilitari), sarà espulso all’inizio di settembre dagli Stati Uniti, dove ha scontato una lunga pena detentiva per narc ...

