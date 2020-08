Temptation Island, l’annuncio di Alessia Marcuzzi fa felici i fan (Di mercoledì 26 agosto 2020) Questo articolo Temptation Island, l’annuncio di Alessia Marcuzzi fa felici i fan . Alessia Marcuzzi condurrà la nuova edizione di ‘Temptation Island’. Ma quando partirà il viaggio nei sentimenti? Ad annunciarlo la conduttrice. Sembra essere tutto pronto per la nuova edizione di ‘Temptation Island’. Al timone ci sarà ancora una volta Alessia Marcuzzi. La conduttrice quindi, dopo la conduzione di Filippo Bisciglia, guiderà il viaggio nei sentimenti di … Leggi su youmovies

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - tvsorrisi : Questo è un numero davvero speciale! Oltre alla fantastica cover dedicata a @lapinella e Temptation Island, potrete… - Anna11563647 : RT @marikaamen: Conte e Zhang un po’ come le coppie di temptation island che se ne dicono di tutti i colori per tutto il tempo ma poi al fa… - tenerivfelouis : RT @kanyonmoonchild: Scusate ma ora la possiamo far andare in onda una stagione di temptation island con il cast di #TastesLikeStrawberries… - gaia28x__x : RT @kanyonmoonchild: Scusate ma ora la possiamo far andare in onda una stagione di temptation island con il cast di #TastesLikeStrawberries… -