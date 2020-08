Scuola, quando riapre: dal 7 al 24 settembre in base alla Regione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Ministero dell’Istruzione conferma che la Scuola riaprirà il 14 settembre e i ragazzi riprenderanno le lezioni. Ma le Regioni hanno propria autonomia per fissare la data ufficiale. Molte sono le Regioni che si faseranno sulla data ufficiale proposta dal Ministero anche se hanno la possibilità di stabilire in autonomia quando far ripartire l’anno scolastico. In provincia di Bolzano ed in Alto Adige i ragazzi torneranno in classe il 7 settembre. Anche Vò, la località diventata tristemente famosa per essere diventata la prima zona rossa per il COVID, riaprirà le scuole il 7 settembre in vista della visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella il 14 settembre per l’inaugurazione del nuovo anno ... Leggi su pensioniefisco

