Salvini avverte De Luca: “Noi in rimonta, i campani hanno voglia di cambiare” (VIDEO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – All’inizio l’abbraccio con Stefano Caldoro, al termine la foto con i cinquanta candidati campani al Consiglio regionale: Matteo Salvini sceglie la città di De Luca ed uno dei simboli della trasformazione urbanistica vantata dall’ex sindaco (il Grand Hotel) per lanciare ufficialmente il guanto di sfida al rivale “che si fida troppo dei sondaggi”, dice subito. Il leader della Lega, che quasi si trova a dover bagnare le polveri ad un gasatissimo Caldoro, di De Luca dice: “In centro, a Benevento, c’erano dieci contestatori: nove sotto la bandiera rossa e uno con quella ‘Potere al Popolo’. Cosa c’entra il popolo con De Luca che del popolo se ne straf…e?”. Quindi giura che ... Leggi su anteprima24

