Prezzi benzina, diesel e gpl: prevale la calma sulla rete carburanti (Di mercoledì 26 agosto 2020) prevale la calma sulla rete carburanti: le compagnie continuano a non intervenire sui Prezzi raccomandati. Sul territorio si osservano solo piccoli aggiustamenti. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,407 euro al litro (1,406 ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,404 e 1,419 euro/litro (no logo 1,395). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,288 euro/litro (ieri 1,287), con le compagnie posizionate tra 1,284 e 1,303 euro/litro (no logo 1,274). Quanto al servito, per la verde il ... Leggi su meteoweb.eu

