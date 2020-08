Paura in autostrada: a fuoco un’auto, chiuso tratto della diramazione Roma Nord dell’A1 (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) A fuoco sul tratto autostradale A1 diramazione Roma Nord un’autovettura alimentata a Gpl. E’ successo questa mattina, intorno alle ore 12:40. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Montelibretti e l’autobotte. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Il tratto di strada A1 interessato è stato chiuso per l’estinzione e la messa in sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118. Paura in autostrada: a fuoco un’auto, chiuso tratto della diramazione Roma Nord ... Leggi su ilcorrieredellacitta

