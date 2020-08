Palermo, Boscaglia: “Vogliamo essere protagonisti in C come Bari, Catanzaro e Avellino” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Prima conferenza stampa dal ritiro di Petralia del tecnico del Palermo Roberto Boscaglia che ha fatto il punto sul lavoro in campo e sulle prospettive della squadra rosanero in vista del prossimo campionato. "L'impatto è stato buono anche se siamo in pochi e dobbiamo completare la squadra che, come giusto che sia, non è in buone condizioni dopo il lungo stop -ammette Boscaglia-. Diamo tempo alla società, che ha la mia piena fiducia, di completare l'organico senza fretta perchè dobbiamo scegliere calciatori che devono sposare bene il progetto".MERCATO - "Stiamo guardando e stiamo lavorando per cercare in primis centrocampisti visto che abbiamo meno elementi in questo reparto. Per Nicolò Bianchi e Nicola Corazza, che sono due ottimi calciatori, ci pensa il ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Palermo, Boscaglia: 'Vogliamo essere protagonisti in C come Bari, Catanzaro e Avellino' - - Mediagol : #VIDEO Ritiro #Palermo, #Boscaglia in conferenza: le dichiarazioni del tecnico rosanero - WiAnselmo : #Video Ritiro #Palermo, Boscaglia in conferenza: le dichiarazioni del tecnico rosanero - Mediagol : #Video Ritiro #Palermo, Boscaglia in conferenza: le dichiarazioni del tecnico rosanero - ilSicilia : #Sport #siamoaquile Calcio: secondo giorno di ritiro in casa Palermo. Boscaglia: “Vogliamo essere protagonisti”… -