No, nel 2019 Madonna non aveva previsto la pandemia di Covid-19 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mercoledì 26 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto su Facebook una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 23 agosto sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene quattro fotogrammi di un’esibizione della popstar Madonna che mostrano la cantante con una benda all’occhio sinistro e un’armatura di colore nero. Nelle immagini compaiono anche delle persone con maschere antigas e il fermo immagine in alto alto a destra mostra l’illustrazione della morfologia ultrastrutturale di Sars-Cov-2, l’immagine che in questi mesi abbiamo spesso imparato ad associare al virus (ad esempio qui e qui). Le immagini sono accompagnate da una didascalia che recita: «…qualche anno fa..Concerto di Madonna….guarda nel riquadro in alto a ... Leggi su facta.news

davidallegranti : Oggi Michele Emiliano dice alla Stampa che su ex Ilva i Cinque stelle “promettevano la chiusura della fabbrica, io… - Inter : ?? | LO SAPEVI? L’Inter ha messo a segno 111 gol in tutte le competizioni nel 2019/20, superando le reti realizzate… - fattoquotidiano : Regionali, in Puglia Forza Italia candida l’ex assessore di Emiliano. E pure il consigliere indagato col governator… - yicuIt : @_bubblegyum perché sono un gruppo nato da un survival show e hanno un contratto di due anni... conta che si sono f… - its4b_twt : RT @let_me_fly_0: ???? nel DVD del memories 2019 sono stati inseriti dei sottotitoli errati in cui sembra che hos3ok stia dicendo fuck 0ff… -

Ultime Notizie dalla rete : nel 2019 No, nel 2019 Madonna non aveva previsto la pandemia di Covid-19 - Facta facta.news Allarme Federfarma, rischio carenza vaccini antinfluenzali in farmacia

Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) - Il prossimo autunno "la vaccinazione antinfluenzale sarà fondamentale per agevolare la diagnosi di Covid-19 e gestire i casi sospetti, soprattutto considerando l'att ...

Per COLDIRETTI Sardegna sarà una vendemmia che promette qualità e una ripresa nella quantità

E’ già partita da circa una settimana con bianchi e spumanti la vendemmia 2020 in Sardegna che si prospetta positiva dal punto di vista qualitativo e migliore dal punto di vista quantitativo rispetto ...

Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) - Il prossimo autunno "la vaccinazione antinfluenzale sarà fondamentale per agevolare la diagnosi di Covid-19 e gestire i casi sospetti, soprattutto considerando l'att ...E’ già partita da circa una settimana con bianchi e spumanti la vendemmia 2020 in Sardegna che si prospetta positiva dal punto di vista qualitativo e migliore dal punto di vista quantitativo rispetto ...