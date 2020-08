Little Nightmares 2 mostrerà il gameplay alla Gamescom Opening Night Live (Di mercoledì 26 agosto 2020) Little Nightmares è stata una vera sorpresa quando è stato pubblicato nel 2017. Il gioco survival horror metteva il giocatore alla prova nel tentativo di superare ogni tipo di terrore. Il primo capitolo è stato ben accolto e ha venduto oltre 2 milioni di copie, il che non è un'impresa da poco per un titolo non poi così grande. Il gioco riceverà anche un sequel e presto avremo la possibilità di vedere finalmente il suo gameplay.Come annunciato su Twitter da Geoff Keighley, assisteremo alla prima mondiale del gameplay di Little Nightmares 2 all'evento Opening Night Live della Gamescom domani, 27 agosto. ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Il gameplay di #LittleNightmares2 sarà mostrato alla #Gamescom Opening Night Live. - GamingTalker : Little Nightmares 2, alla Opening Night Live della Gamescom 2020 ci sarà il primo gameplay - FlaviaPazzagli2 : @xlvdyfrommvrs Yep,sono abbastanza rock (alcune canzoni più delle altre) Le mie preferite sono: Little Bastards, An… - inprincesspark : io sto aspettando che esca little nightmares 2 perche quel gioco mi piace da morire -

Ultime Notizie dalla rete : Little Nightmares Little Nightmares 2: premiere gameplay alla Gamescom il 27 agosto Everyeye.it Little Nightmares 2 mostrerà il gameplay alla Gamescom Opening Night Live

Little Nightmares è stata una vera sorpresa quando è stato pubblicato nel 2017. Il gioco survival horror metteva il giocatore alla prova nel tentativo di superare ogni tipo di terrore. Il primo ...

Little Nightmares 2, alla Opening Night Live della Gamescom 2020 ci sarà il primo gameplay

Ad un anno di distanza dall’annuncio e a 12 mesi da un’assenza di informazioni, Little Nightmares 2 è pronto a tornare sotto i riflettori, questa volta alla Opening Night Live della Gamescom 2020. A d ...

Little Nightmares è stata una vera sorpresa quando è stato pubblicato nel 2017. Il gioco survival horror metteva il giocatore alla prova nel tentativo di superare ogni tipo di terrore. Il primo ...Ad un anno di distanza dall’annuncio e a 12 mesi da un’assenza di informazioni, Little Nightmares 2 è pronto a tornare sotto i riflettori, questa volta alla Opening Night Live della Gamescom 2020. A d ...