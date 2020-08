Joe Exotic la serie su Tiger King con Kate McKinnon ordinata da tutte le piattaforme NBCUniversal (Di mercoledì 26 agosto 2020) NBC, Peacock e USA Network ordinano la miniserie Joe Exotic legata al fenomeno Tiger King Tutti insieme appassionatamente. NBCUniversal ha fatto all in con la limited series Joe Exotic (titolo ancora provvisorio) prodotta e interpretata da Kate McKinnon e ispirata ai personaggi diventati famosi grazie alla docu-serie Tiger King di Netflix. La miniserie (limited series) è stata infatti ordinata da NBCUniversal Television e Streaming, non da un singolo canale ma da tutto il gruppo, quindi dobbiamo considerarla un prodotto di NBC, Peacock e USA Network (basic cable). Come avverrà poi effettivamente il ... Leggi su dituttounpop

Kate McKinnon sarà la protagonista della serie Joe Exotic in cui avrà la parte di Carole Baskin e l'attivista ha commentato condividendo la sua speranza di essere coinvolta. Kate McKinnon interpreterà ...

Joe Exotic: la miniserie arriverà su NBC e Peacock

Dopo il documentario scandalo di Netflix, l’interesse nei confronti della miniserie su Joe Exotic è cresciuto enormemente, e non solo negli Stati Uniti, ma anche in tutto il resto del mondo. La serie, ...

Kate McKinnon sarà la protagonista della serie Joe Exotic in cui avrà la parte di Carole Baskin e l'attivista ha commentato condividendo la sua speranza di essere coinvolta. Kate McKinnon interpreterà ...