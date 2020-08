"Ho inventato un governo e l'unico che ne ha approfittato è Conte". Cerno, il nulla imbarazzante del Pd (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Chiedo scusa agli italiani. Esattamente un anno fa ho inventato un governo in Parlamento, con un discorso che ha rotto i rapporti tra Lega e M5S, aprendo a una alleanza con il Pd". Così Tommaso Cerno, senatore del Gruppo misto, è tornato sull'evento spartiacque dello scorso agosto. "Poi però - ha continuato - la faida romana Zingaretti, Bettini, Orlando e Franceschini ha trasformato una grande chance in un autogol perché i loro legami con affari, amici, Cencelli hanno prevalso. Trasformando il più bel governo possibile in nulla". E chi è che ne ha approfittato? Ovviamente Giuseppe Conte: "Ora dico: credeteci davvero in questa idea. Così state solo uccidendo la sinistra. ... Leggi su liberoquotidiano

Cosi49Cosimo : RT @enniogiannascol: 'Dopo mesi passati a raccontare la favola del Covid inventato dal governo comunista per metterci tutti ai domiciliari,… - Rosyfree74 : RT @inaltoicuori_5S: Travaglio: Poi, dopo mesi passati a raccontare la favola del Covid inventato dal governo comunista per metterci tutti… - Rosyfree74 : RT @enniogiannascol: 'Dopo mesi passati a raccontare la favola del Covid inventato dal governo comunista per metterci tutti ai domiciliari,… - StefaniaT1 : RT @inaltoicuori_5S: Travaglio: Poi, dopo mesi passati a raccontare la favola del Covid inventato dal governo comunista per metterci tutti… - temisaba95 : RT @inaltoicuori_5S: Travaglio: Poi, dopo mesi passati a raccontare la favola del Covid inventato dal governo comunista per metterci tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : inventato governo Tommaso Cerno sul Pd: "Ho inventato un governo e l'unico che ne ha approfittato è Conte" Liberoquotidiano.it Tommaso Cerno sul Pd: "Ho inventato un governo e l'unico che ne ha approfittato è Conte"

"Chiedo scusa agli italiani. Esattamente un anno fa ho inventato un governo in Parlamento, con un discorso che ha rotto i rapporti tra Lega e M5S, aprendo a una alleanza con il Pd". Così Tommaso Cerno ...

L’ira del governo su Bonomi: attacchi inutili, l’Ue è con noi

Il ministro Enzo Amendola, irritato come molti colleghi di governo, da Gualtieri a Patuanelli, è il primo a confidare: «Io, come i tecnici dei vari ministeri, abbiamo lavorato tutto agosto. Le riunion ...

"Chiedo scusa agli italiani. Esattamente un anno fa ho inventato un governo in Parlamento, con un discorso che ha rotto i rapporti tra Lega e M5S, aprendo a una alleanza con il Pd". Così Tommaso Cerno ...Il ministro Enzo Amendola, irritato come molti colleghi di governo, da Gualtieri a Patuanelli, è il primo a confidare: «Io, come i tecnici dei vari ministeri, abbiamo lavorato tutto agosto. Le riunion ...