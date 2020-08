Hanno criticato la Settimana Enigmistica per aver detto che ‘accademici’ è sinonimo di ‘inconcludenti’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nell’estate del 2020, come se non bastassero le piaghe d’Egitto che siamo costretti a subire, arrivano anche le critiche all’istituzione non criticabile per eccellenza, ovvero la Settimana Enigmistica. Il tutto avviene a causa di una definizione nell’ultimo numero della rivista per appassionati di cruciverba, rebus e non solo. Sui social network Hanno messo in risalto questo aspetto, legato alla definizione di ” (uno orizzontale, nel cruciverba a schema del numero 4612 della rivista Settimanale). LEGGI ANCHE > “Mi vuoi sposare?”. La proposta in un cruciverba sul Washington Post Le critiche alla Settimana Enigmistica per la definizione di ‘accademici’ «Gentile Direzione e Redazione della Settimana ... Leggi su giornalettismo

gianni87605522 : RT @Sabry651: Salvini criticato a piu' non posso x essere andato al paapete luogo in cui puoi trovare anche i baracchini fiat ( con tutto i… - Palermitanos : RT @Sabry651: Salvini criticato a piu' non posso x essere andato al paapete luogo in cui puoi trovare anche i baracchini fiat ( con tutto i… - gatasch : RT @Sabry651: Salvini criticato a piu' non posso x essere andato al paapete luogo in cui puoi trovare anche i baracchini fiat ( con tutto i… - Maryljacb : RT @Sabry651: Salvini criticato a piu' non posso x essere andato al paapete luogo in cui puoi trovare anche i baracchini fiat ( con tutto i… - adriano059 : RT @Sabry651: Salvini criticato a piu' non posso x essere andato al paapete luogo in cui puoi trovare anche i baracchini fiat ( con tutto i… -