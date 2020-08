Giulio Raselli parla di giusto equilibrio | Il sacrificio dell’ex di Uomini e Donne (Di mercoledì 26 agosto 2020) Fuori da Uomini e Donne, Giulio Raselli parla di giusto equilibrio tra privacy e notorietà. Scopriamo quali sacrifici è pronto a fare l’ex tronista per il suo futuro. Quella composta da Giulio Raselli e Giulia D’Urso è una delle coppie più unite e stabili che sono nate a Uomini e Donne nelle ultime stagioni del … L'articolo Giulio Raselli parla di giusto equilibrio Il sacrificio dell’ex di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

IncontriClub : Uomini e Donne, l'ex tronista Giulio Raselli e gli attacchi d'ansia: 'Ho paura di morire' - zazoomblog : Uomini e Donne lex tronista Giulio Raselli e gli attacchi dansia: Ho paura di morire - #Uomini #Donne #tronista… - zazoomblog : Uomini e Donne lex tronista Giulio Raselli e gli attacchi dansia: Ho paura di morire - #Uomini #Donne #tronista… - gossipblogit : Uomini e Donne, l'ex tronista Giulio Raselli e gli attacchi d'ansia: 'Ho paura di morire' - toysblogit : Uomini e Donne, l'ex tronista Giulio Raselli e gli attacchi d'ansia: 'Ho paura di morire' -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Raselli

MeteoWeek

Quella composta da Giulio Raselli e Giulia D’Urso è una delle coppie più unite e stabili che sono nate a Uomini e Donne nelle ultime stagioni del trono classico. Sono davvero lontani i tempi in cui Gi ...Per tanti anni ha rinunciato a pubblicare foto in bikini, ma consigliava alle altre di metterlo, di andare oltre le apparenze, senza dare, però, il giusto suggerimento a se stessa. Oggi Giulia D’Urso ...