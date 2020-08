Gioele, conclusa l’autopsia: arrivano brutte notizie (Di mercoledì 26 agosto 2020) Notizia certificata e riportata dalla Rai. Al Policlinico di Messina è terminato l'esame eseguito dal medico legale. All'esterno dell'ospedale ci sono i legali e i familiari di Viviana Parisi e di Gioele, il padre Daniele Mondello, il nonno Letterio e una zia. Nuovo sopralluogo, domani mattina, nei boschi di Caroniaper la ricerca di altri resti umani del piccolo Gioele. Verranno disboscate altre zone nei pressi del luogo in cui sono stati trovati alcune parti del corpicino di Gioele Mondello. L'autopsia - Si è conclusa l'autopsia sui resti del corpicino del piccolo Gioele Mondello, al Policlinco di Messina. I resti del piccolo Gioele sono stati compromessi dall'assalto degli animali. L'esame, iniziato intorno alle 10.15, è ... Leggi su howtodofor

Il legale domanda: come è possibile che nessuno abbia sentito l’odore emanato dai corpi in decomposizione? Le ricerche proseguiranno per individuare altri resti MESSINA. Il corpo del piccolo Gioele, s ...Dal nostro inviato MESSINA – L’autopsia sui resti del piccolo Gioele Mondello, 4 anni, non ha offerto risultati certi. «Il suo corpo è compromesso da morsi d’animali» — ha spiegato la consulente medic ...