Foggia, ricoverato in ospedale ha un coltellaccio sul comodino: denunciato (Di mercoledì 26 agosto 2020) La polizia di Foggia è intervenuta ieri al Policlinico Riuniti in quanto un dipendente aveva scoperto che un paziente teneva sul comodino un coltello con una lama lunga, e glielo aveva sottratto nel ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Foggia ricoverato Foggia, ricoverato in ospedale ha un coltellaccio sul comodino: denunciato La Gazzetta del Mezzogiorno A Monte Sant'Angelo 81enne sola aggredita in casa nella notte da tre bastardi delinquenti

La vittima al momento e' in stato di choc e non e' in grado di parlare. E' ricoverata nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e ha un livido sul viso.

Coltelli in ospedale (anche sul comodino), nei guai paziente del “Riuniti” di Foggia. Dipendente chiama agenti, lui inveisce e li minaccia

Un coltello, con una lunga lama, poggiato a vista sul comodino della stanza in cui era ricoverato all’interno del Policlinico “Riuniti” di Foggia. Ad intervenire, nella giornata di ieri, gli agenti de ...

