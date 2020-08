Coronavirus nel Lazio, 2.284 casi attualmente positivi, 143 contagi in 24 ore. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di mercoledì 26 agosto 2020) ‘Oggi nel Lazio si registrano 143 casi e zero decessi e di questi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% (69 casi). La curva epidemiologica e’ legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici e prosegue l’attività di testing e di tracciamento. Oggi è record superata soglia 10 mila tra molecolari e test rapidi. Stiamo lavorando per attrezzare i drive-in con i test rapidi validati dallo Spallanzani per l’attività di screening e si è già partiti dal drive-in del porto di Civitavecchia’ – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Asl Roma 1: 51 nuovi casi. Di questi, 45 sono di rientro: 44 con link dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

