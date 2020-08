Ballando, Milly Carlucci interviene e parla del futuro dello show (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mancava veramente poco alla messa in onda della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il 12 settembre lo show sarebbe dovuto andare in onda, ma uno degli insegnanti di ballo è stato contagiato dal Coronavirus. Un problema, questo, che ha messo in pausa i preparativi e in dubbio la possibilità di dare il via allo spettacolo nella data prevista. Per spiegare la situazione, è intervenuta proprio Milly Carlucci. Samuel Peron, dopo essere stato in Sardegna per motivi di lavoro, proprio come successo anche ad altri vip, ha contratto il Coronavirus. Pur essendo asintomatico, la notizia ha fatto scattare tutti i protocolli di sicurezza. Le prove di Ballando con le Stelle, di conseguenza, sono state sospese per permettere di sanificare gli ambienti e controllare tutti i partecipanti ... Leggi su dilei

