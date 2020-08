Alessia Marcuzzi: “Torno al mio primo amore” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coinvolta indirettamente nel gossip dell’estate che ha documentato in modo certosino la fine della storia tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi ha cercato d’ovviare ad ogni pettegolezzo dimostrando sui social d’essere felice con il marito Paolo Calabresi Marconi. Alessia ora è in procinto di condurre una nuova edizione di Temptation Island che per l’occasione non sarà vip ma nip. A Tv Sorrisi e Canzoni Alessia ha spiegato d’essere felice di tornare a condurre un reality con persone non note, torna al suo primo amore quello che le ricorda le prime edizioni del Grande Fratello dove erano coinvolti personaggi non noti. La Marcuzzi, nonostante sia una veterana della tv, è molto emozionata di condurre Temptation ... Leggi su quotidianpost

FilmNewsItaly : Alessia Marcuzzi: 'Sono tornata al mio primo amore' - Federic01996 : RT @Gio79803890: PROMO TEMPTATION ISLAND ANNA E GENNARO nuova coppia @TemptationITA @WittyTV @QuiMediaset_it @MediasetPlay #temptationisl… - Spiralwavemood : RT @Gio79803890: PROMO TEMPTATION ISLAND ANNA E GENNARO nuova coppia @TemptationITA @WittyTV @QuiMediaset_it @MediasetPlay #temptationisl… - Gio79803890 : PROMO TEMPTATION ISLAND ANNA E GENNARO nuova coppia @TemptationITA @WittyTV @QuiMediaset_it @MediasetPlay… - miricordodime : Dato che a settembre inizierà Tempation Island con Alessia marcuzzi e io la adoro per le innumerevoli Gif trash che… -