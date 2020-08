X Factor 2020, il promo con i giudici (Video) (Di martedì 25 agosto 2020) Anche X Factor 2020 scalda i motori per la sua prossima edizione: dopo essersi riorganizzata in vista delle nuove norme anti-Covid, la produzione del talent show targato Sky e condotto da Alessandro Cattelan ha dato il via alle Audition nelle settimane scorse. Il tutto, per farsi trovare pronti per la partenza della nuova stagione, prevista per il 17 settembre 2020.E' "Back to music", ovvero "ritorno alla musica", il claim con cui Sky sta presentando in questi giorni la nuova edizione, che vedrà sul fronte giudici due ritorni e due novità, già ampiamente annunciate. Rivedremo, infatti, Manuel Agnelli (già giudice dalla decima alla dodicesima stagione) e Mika (presente invece dalla settima alla nona), mentre faranno il loro esordio Emma Marrone ed Hell Raton. ... Leggi su blogo

XFactor_Italia : Disponibili da oggi i biglietti per I Love Beirut, l'evento benefico di @mikasounds per aiutare il Libano a rialzar… - SkyTG24 : Back To Music: il promo di X Factor 2020 con i giudici - SkyArte : Tanti auguri @mikasounds! Il cantante giudice di X Factor 2020 spegne oggi 37 candeline! Lo festeggiamo stasera all… - toysblogit : X Factor 2020, il promo con i giudici (Video) - mikafreak25 : RT @XFactor_Italia: Disponibili da oggi i biglietti per I Love Beirut, l'evento benefico di @mikasounds per aiutare il Libano a rialzarsi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020 Back To Music, il primo promo di X Factor 2020 con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika Il Messaggero SAMUEL – fuori il 28 agosto il nuovo singolo “Tra un anno”

SAMUEL torna con “Tra un anno”, il singolo inedito in uscita per Sony Music venerdì 28 agosto 2020, che anticipa la pubblicazione del suo secondo album da solista, prevista per gennaio 2021. Il brano, ...

Il nuovo singolo di Samuel è Tra Un Anno, in radio prima dell’album da solista

Tra un anno è il nuovo singolo di Samuel. Il brano sarà in radio dal 28 agosto e anticipa il secondo album da solista, che arriverà sul mercato a cominciare da gennaio 2021. La produzione del brano è ...

SAMUEL torna con “Tra un anno”, il singolo inedito in uscita per Sony Music venerdì 28 agosto 2020, che anticipa la pubblicazione del suo secondo album da solista, prevista per gennaio 2021. Il brano, ...Tra un anno è il nuovo singolo di Samuel. Il brano sarà in radio dal 28 agosto e anticipa il secondo album da solista, che arriverà sul mercato a cominciare da gennaio 2021. La produzione del brano è ...