Una valanga d' odio su Briatore | Contagiato? Questo è il karma

Alla notiza del ricovero di Flavio Briatore per Covid, il web è esploso con una valanga d'odio contro l'imprenditore e sono decine i messaggi sul karma Inevitabile il clamore suscitato dalla notizia del ricovero per Covid di Flavio Briatore. L'imprenditore sarebbe stato portato lunedì sera all'ospedale San Raffaele di Milano, dove le sue condizioni sarebbero attualmente serie, come riferisce L'Espresso. Il patron del Billionaire non necessita della terapia intensiva ma è comunque posto in regime di stringente controllo. La notizia è esplosa sui social, dove si è scatenato l'odio degli haters nei confronti dell'imprenditore, la cui colpa nelle settimane ...

Daniele Iattarelli, 37 anni, odontotecnico, è diventato suo malgrado il simbolo del nubifragio che si è scatenato sul Veneto e, in particolar modo, su Verona VERONA. «Il gelo ha invaso il mio corpo, h ...

Economia e futuro. Gli scenari del post pandemia

Che cosa ci sta insegnando il difficile momento storico che stiamo vivendo? E come saranno impiegate le risorse economiche in futuro? L’analisi e le riflessioni di Marco Senaldi. Dimmi come spendi ...

