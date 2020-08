Temptation Island, Alessia Marcuzzi annuncia la data ufficiale (Di martedì 25 agosto 2020) Quando parte Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi? Lo rivela a stessa conduttrice. Ecco l’annuncio ufficiale di Alessia Alessia Marcuzzi di nuovo al timone di Temptation Island. Il viaggi nei sentimenti di Canale 5, dopo l’edizione, la settimana per la precisione, condotta a luglio da Filippo Bisciglia, andrà in onda dal prossimo 9 settembre in prima serata su Canale 5. Lo ha annunciato la stessa conduttrice a “Tv SorrisiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - tvsorrisi : Questo è un numero davvero speciale! Oltre alla fantastica cover dedicata a @lapinella e Temptation Island, potrete… - giuppise : RT @LKaganovich2970: @stanzaselvaggia hai contribuito all'espansione dell'epidemia con la tua arroganza e la tua ignoranza. 15000 morti in… - Real_Annee : RT @BisciglioneReal: @RealGilbert_ @Real_Annee Grazie a voi. E per voi a casa, continuate a seguire il viaggio nei sentimenti delle altre c… - BisciglioneReal : @RealGilbert_ @Real_Annee Grazie a voi. E per voi a casa, continuate a seguire il viaggio nei sentimenti delle altr… -