Ratchet & Clank | Rift Apart si mostrerà in una imperdibile demo estesa durante la Gamescom

La Gamescom è diventata completamente digitale per il 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19, e in quel frangente avremo diversi dettagli sui giochi in arrivo per le console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X.Questa sarà la prima volta che Sony mostrerà uno dei suoi titoli di nuova generazione dall'evento reveal di PlayStation 5 a giugno. Ratchet & Clank: Rift Apart è stato uno dei principali protagonisti di quello spettacolo, con Insomniac Games che ha costruito il proprio concetto di gioco attorno alle capacità dell'SSD di PlayStation 5, consentendo loro di creare un'avventura che passa da una realtà all'altra in pochi secondi.

