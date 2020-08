Pm Perugia chiede giudizio per Palamara (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - Perugia, 25 AGO - La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex consigliere del Csm Luca Palamara accusato di diversi episodi di corruzione. Stesso provvedimento per l'... Leggi su corrieredellosport

Scandalo toghe, la Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio di Palamara e di altri tre indagati

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex consigliere del Csm Luca Palamara accusato di diversi episodi di corruzione. Stesso provvedimento per l'impren ...La Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex consigliere del Csm, Luca Palamara, accusato di diversi episodi di corruzione nell’ambito dell’inchiesta che ha scosso il Csm, portando a ...