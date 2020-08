Napoli, in ritiro è già show di Insigne e Mertens: imitano Starace e preparano il caffé (Di martedì 25 agosto 2020) Inizia la nuova stagione e in casa Napoli non potevano esserci premesse migliori. Sorrisi e scherzi con Insigne e Mertens assoluti protagonisti nel ritiro a Castel Di Sangro. Su Instagram, il belga ha condiviso un filmato in cui i due attaccanti imitano Tommaso Starace, storico magazziere del club, nella preparazione del caffè.caption id="attachment 1011997" align="alignnone" width="551" Insigne Mertens (Mertens instagram)/caption Napoli, in ritiro è già show di Insigne e Mertens: imitano Starace e preparano il caffé ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

