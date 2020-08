Napoli, Gattuso: “Soddisfatto dei miei ragazzi, abbiamo un obiettivo. Osimhen? Ho la mia idea” (Di martedì 25 agosto 2020) Il Napoli da lunedì' sera si trova in ritiro in quel di Castel di Sangro.Il club partenopeo ha terminato una, a dir poco complicata, stagione 2019/20 conquistando una Coppa Italia. L'annata degli azzurri è iniziata nel peggiore dei modi a causa degli iniziali pessimi risultati in campionato che hanno provocato l'approdo in panchina di Rino Gattuso al posto di Carlo Ancelotti. Il tecnico calabrese, in conferenza stampa, si è proiettato alla prossima stagione."Quando si allena il Napoli si allena un grande club e non cambia nulla iniziare o subentrare. Dobbiamo migliorare il settimo posto dello scorso anno. Non ho nessuna paura, anzi. Lavoriamo a testa bassa. Sono soddisfatto della squadra che alleno. Ci sono alcuni dei giovani più forti d'Europa, non mi preoccupo del mercato. È normale che il club ... Leggi su mediagol

