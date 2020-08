Miranchuk: il Milan non c’era, l’Atalanta continua a provarci con forza (Di martedì 25 agosto 2020) Aleksey Miranchuk, esterno offensivo della Lokomotiv Mosca, è stato accostato a lungo al Milan, provocando la reazione stizzita del club russo. Infatti, sta andando avanti la trattativa con l’Atalanta da almeno un paio di settimane su Miranchuk, considerato che le altre piste sono troppo costose (Boga) o non convincono anche per motivi anagrafici (Taison). Ecco perché la pista Miranchuk all’Atalanta (non al Milan) resta più che mai attuale. Foto: fclmblog L'articolo Miranchuk: il Milan non c’era, l’Atalanta continua a provarci con forza proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

